In tanti alla Soms di Viggiù per la presentazione di Elena Crestani e della lista “Insieme si può”

Salone Soms al gran completo ieri pomeriggio per la presentazione della lista “Insieme si può” che sostiene la candidatura di Elena Crestani a sindaco di Viggiù. Oltre 120 persone hanno gremito il locale fino all’ultimo posto e altre decine hanno ascoltato da fuori la presentazione.

Un successo per l’avvio della campagna elettorale di Elena Crestani, che ha aperto l’incontro raccontando la sua esperienza professionale e le motivazioni alla base della nascita della nuova lista: «Insieme si può è una lista civica espressione della gente di Viggiù. Siamo un gruppo di giovani, genitori e nonni, e abbiamo nel cuore il nostro paese e ci poniamo obiettivi importanti da realizzare nei prossimi anni, per la valorizzazione del nostro territorio, per la sicurezza e per rispondere rispondere ai bisogni della popolazione, compreso quello di una maggior vicinanza dell’amministrazione comunale che abbiamo raccolto durante gli incontri per la definizione del programma elettorale».

Elena Crestani ha poi lasciato spazio ai candidati facendoli “sfilare” al centro del salone, «per segnare anche visivamente la vicinanza ai cittadini e l’appartenenza alla comunità viggiutese». Ciascuno si è presentato e ha poi scritto su una lavagna la parola chiave del proprio impegno per il paese.

«Sono molto orgogliosa di questa squadra, un gruppo dinamico, con una pluralità di competenze, grazie alle quali abbiamo messo a punto un programma concreto ed orientato al futuro. Con loro abbiamo lavorato a un programma importante, valutando le regole del bilancio, il Pgt, le competenze territoriali. Non volevamo cedere alla necessità di “un compito da fare” ma creare una visione fatta di ideali: la socialità, l’onestà, la trasparenza. Con l’aspirazione di creare un paese bello da vivere e da visitare».

Ecco i candidati di “Insieme si può”: Antonella Bernasconi, Margherita Binda, Tamara De Raco, Jessica Leonardi, Cristina Taiana, Samuele Cassani, Massimo D’Apice, Fabio de Lama, Giuseppe Ferrante, Giambattista Fidanza, Angelo Ravera, Alberto Ruggiero.