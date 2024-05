Incidente stradale ad Albizzate tra due giovanissimi

Incidente stradale poco dopo le 19.30 di sabato 11 maggio in Via Mameli 48, nel comune di Albizzate. Due giovani, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 19 anni, sono stati coinvolti in uno scontro tra un’automobile e una motocicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha visto la collisione tra i due veicoli per cause ancora da accertare. I dettagli esatti dell’accaduto sono al vaglio dei Carabinieri di Gallarate, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità, temporaneamente compromessa dall’evento.

Gli enti di soccorso, coordinati dalla Soreu Laghi, sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure ai giovani coinvolti. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, le condizioni dei giovani non sembrano critiche, ma sono stati comunque trasportati all’ospedale più vicino per tutti gli accertamenti del caso.