I campioni di freccette da tutta Italia ad Albizzate per la Coppa Italia

Gli appassionati di freccette di tutta Italia si preparano a un appuntamento imperdibile: il 14 e 15 dicembre 2024, presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate, si terrà la 23ª Coppa Italia di Freccette, valida per la stagione 2023/2024.

L’evento è organizzato da ASD FIGF Lombardia e si preannuncia come una competizione di altissimo livello. La manifestazione, riservata ai Dart Club qualificati di ogni regione, vedrà sfidarsi i migliori giocatori d’Italia su ben 16 pedane, garantendo emozioni e spettacolo per il pubblico.

Oltre al prestigio, in palio ci saranno premi per le prime quattro squadre classificate, che potranno vantare questo importante traguardo nei loro palmarès. Sabato 14 dalle ore 12 inizieranno le fasi e gironi e, nel pomeriggio, si proseguirà con gli ottavi di finale. Il giorno successivo invece si partirà coi quarti di finale alle 10.30 e si proseguirà fino alla proclamazione dei vincitori.

Albizzate è pronta ad accogliere giocatori, tifosi e curiosi per vivere insieme un fine settimana di grande divertimento e competizione. Federico Maggio, Assessore allo Sport spiega: «Siamo entusiasti di ospitare questo evento, che celebra lo sport e unisce comunità da tutta Italia. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il nostro territorio, accogliendo atleti e appassionati che potranno scoprire l’ospitalità del nostro paese. Siamo orgogliosi di collaborare con la FIGF, una federazione che condivide i nostri valori di inclusione e rispetto nello sport. Continueremo a sostenere eventi come questo, che rafforzano il legame tra sport e comunità, lasciando un segno positivo sul nostro territorio».

FIGF (Federazione Italiana Gioco Freccette): parteciperanno tutte le regioni affiliate alla Federazione che hanno fatto una selezione interna per poter presentare al massimo tre squadre per regione a disputare questo evento. La F.I.G.F. Lombardia vuole ringraziare anticipatamente il Comune di Albizzate per aver dato anche quest’anno la possibilità di organizzare questo importante evento nazionale.