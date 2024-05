Incontro elettorale a Cuveglio per la lista di Francesco Paglia

Venerdì 10 maggio alle 21:30 presso la nuova Sala Civica Comunale di Cuveglio, la lista civica “Comune Ideale” presenta il suo programma elettorale e le candidate e i candidati alle elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno 2024.

Per Comune Ideale si tratta del secondo incontro pubblico coi cittadini dopo quello di venerdì 3 maggio sempre in sala civica. Durante la serata prenderanno la parola i candidati della lista e il candidato sindaco Francesco Paglia, che illustreranno il programma elettorale per il quinquennio 2024-2029.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche su Facebook sulla pagina ufficiale della lista.

Venerdì 3 maggio Comune Ideale ha presentato i 12 nomi (foto) candidati consiglieri comunali: Sonia Minorini, Marco Luca Bonvicini, Nunzio Radicia, Giulia Di Vita, Charkaoui Khallaf, Thomas Testa, Renato Furigo, Luna Belotti, Alessandro Cantelmo, Michele Gibin, Marinella Borella e Roberto Moise.

«Sarà un appuntamento di grande importanza, che metterà in evidenza, oltre al programma pratico delle cose da fare, anche l’ideale comune che ci sostiene e ci ha messo in movimento», dice il candidato sindaco Francesco Paglia.