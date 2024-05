La Festa del Rugby Varese sta tornando: ecco tutto il programma 2024

Come ogni estate varesina che si rispetti, non può certo mancare la Festa del Rugby ad aprire le danze: quella di quest’anno si preannuncia un’edizione musicale completamente nostrana. La Festa del Rugby ha da sempre un occhio di riguardo per gli artisti, emergenti e non, del territorio, ma per il 2024 la scelta è stata quella di far calcare il palco solo e unicamente a gruppi musicali e artisti del territorio di Varese.

A inaugurare la serata di apertura di giovedì 13 giugno, Scighera, vincitrice della menzione speciale del Rugby Varese Music Challenge. Cantautrice e polistrumentista, Giulia cresce nel varesotto innamorandosi della musica. Scighera è il nome del suo progetto Soul/R&B, ma é anche il modo con cui il nonno chiamava in dialetto la nebbia.

A seguire, l’attesissima serata firmata 4 Season Collapse, Dj Tales: dopo il successo della scorsa edizione, DJ Carlito, DJ Cek, Mr Marshmallow, DJ Dos e Pisa, tornano sul palco della Festa del Rugby per far scatenare tutta Varese e Provincia.

Venerdì 14 vedrà apertura e chiusura di serata affidate alle sapienti mani di alcuni tra i migliori DJ di Varese e Provincia. Prima dei live e del contest tra i finalisti del Rugby Varese Music Challenge, TMGN e Cek & Deiv vi faranno ballare tra techno e hip-hop, con mix unici e travolgenti.

Marble Face, Attic Studio e Minerva sono i tre gruppi finalisti del Challenge 2024, concorso per artisti emergenti nato dalla collaborazione tra ASD Rugby Varese, Madboys Eventi & Concerti e Associazione Coopuf Iniziative Culturali che dal 2017 porta i migliori progetti musicali della Provincia sul palco dell Festa del Rugby Varese. Le tre band si esibiranno venerdì 14 dalle 21: il vincitore, decretato da una giuria di artisti, riceverà come premio la registrazione di un singolo + video e distribuzione digitale!

Chitarrista, cantante e autore: anche Loste torna a sorpresa sul palco della Festa 2024, luogo scelto per presentare ufficialmente il suo progetto solista e il suo nuovo singolo “Elevato Tasso”, in uscita il 7 giugno. Con lui sul palco alcuni special guests da capogiro.

Il sabato della festa darà il via alla musica con i Gospel, band di Luino che ha da poco pubblicato “Belve”, album definito da Rockit “una sfaccettata esplorazione dell’animo umano, dove ogni melodia è un mondo sonoro differente”, sarà ospite per la prima volta sul palco della Festa del Rugby.

Nuovi arrivi, ma anche tanti ritorni: The Clurs, band che abbraccia la tradizione irlandese unendo suoni tradizionali e influenze punk, torna in casa del del Rugby Varese con l’uscita del loro secondo album. Immancabili Sicks and Friends – la Rugby Band per eccellenza – che, come da tradizione, faranno loro il palco del sabato festa. Gli anni passano, ma la loro energia e voglia di divertirsi e divertire, non passa mai. Un rock show sensazionale, ricco di ospiti e sorprese.

In chiusura della Festa del Rugby, ma in apertura del Pride Month, per il secondo anno consecutivo Cusa DJ e Ines vi faranno scatenare con un DJ set LGBTQ+: colorato, divertente, con tutta la più bella musica degli anni ’80, arricchito da ballerini e ospiti speciali, nel segno dell’integrazione e dei valori umani che accompagnano e accomunano sport e musica.

Naturalmente, non sarà solo musica il programma di questa festa: giovedì 13 giugno dalle ore 17 si terrà l’open day del Mini Rugby, aperto a tutti i bambini desiderosi di provare lo sport dalla palla ovale. Venerdì 14 Giugno, come da tradizione, l’under16 sarà impegnata dalle 18 con il Memorial Paltani, torneo triangolare che vedrà protagoniste le squadre di Rho, Tradate e Varese. Sabato 15 il tanto atteso torneo Seven che durerà tutto il giorno, dalle 10 alle 18:30 e che vedrà scontrarsi sul campo di casa le tre storiche squadre di rugby a sette del Rugby Varese – Los Gringos, Veiculo Longo e Nineteeners – insieme ai giovanissimi varesini Kai Topanga e molte altre squadre provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Non esiste Festa del Rugby senza gli stand gastronomici, che saranno attivi con tutti i grandi classici della cucina della Festa del Rugby, ma anche belle novità.

IL PROGRAMMA:

GIOVEDI 13 GIUGNO

– Ore 17.00 Open Day Mini Rugby

– Ore 18.00 Apertura Festa, Stand Gastronomico e Aperitivo Inaugurale

– Ore 22.00 Scighera (Soul/Rnb) – vincitrice della menzione speciale del “Rugby Music Challenge 2024”

– Ore 23.00 4 Season “Djs Tales”

VENERDI 14 GIUGNO

– Ore 18.00 Memorial “Andrea Paltani”

– Ore 20.45 Dj-Set con TMGNT

– Dalle 21.00 circa Finale del “Rugby Music Challenge 2024” con i tre artisti finalisti: Minerva, Marble Face, Attic Studio

– Ore 23.00 Loste (presentazione del nuovo singolo “Elevato Tasso”) + guests Error404 e Affari Grossi Crew

– Ore 00.00 Dj-Set Ale & Cek

SABATO 15 GIUGNO

– Dalle 10.00 alle 18.30 Torneo Rugby Seven

– Ore 21.30 circa: Gospel

– Ore 22.00 circa: The Clurs

– Ore 23.00 circa: The Sicks & Friends

– Ore 00.00 Cusa Dj (from Varese Pride)