La Lega porta Matteo Salvini a Tradate per la presentazione del suo libro e il sostegno a Bascialla

Lunedì 6 maggio Matteo Salvini sarà a Tradate per la presentazione del suo libro “Controvento. L’Italia che non si arrende” e il sostegno al candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Bascialla, in quota Lega.

L’appuntamento è per le 21 a Villa Truffini.

Il segretario della Lega presenterà il suo ultimo libro nel corso di un incontro pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Alla serata parteciperà naturalmente Giuseppe Bascialla, che prima della presentazione annuncerà la lista, mentre la presentazione ufficiale è in programma lunedì 13 maggio con tutti gli alleati che lo sostengono.