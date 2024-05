L’App My Luino si rinnova e implementa nuove funzionalità

Strade chiuse? Manifestazioni? Appuntamenti? Segnalazioni? Con l’app gratuita My Luino oggi è possibile restare sempre informati e aggiornati.

Tra le funzionalità dell’applicazione c’è infatti la possibilità di ricevere notifiche sul cellulare, anche in relazione alle modifiche alla circolazione. In un mondo sempre più connesso e dinamico, la sicurezza stradale e la gestione efficiente della viabilità urbana sono diventate priorità irrinunciabili per le comunità moderne. In questo contesto, l’app My Luino si pone come un’innovativa soluzione per migliorare l’informazione rivolta ai cittadini, offrendo una serie di funzionalità utili e intuitive.

Tra le sue caratteristiche distintive, l’app My Luino offre un servizio informativo sui cellulari degli utenti che la scaricheranno, che riguarda anche le modifiche nella viabilità e alle eventuali chiusure delle strade. Questa funzionalità si rivela estremamente utile per gli utenti, consentendo loro di pianificare i propri spostamenti in modo efficace e sicuro.

Fattore decisivo, spesso obbligato nelle scelte amministrative, è per esempio la chiusura delle strade che può generare disagio e frustrazione che si aggrava se manca la giusta comunicazione. Con l’app My Luino, disponibile per IPhone ed Android, oggi però basta attivare il sistema di notifiche e con anticipo si possono conoscere tutte le novità diramate dal Comune, anche quelle sulla chiusura delle strade.

L’app My Luino ha lo scopo di rendere impersonale e democratica la comunicazione, e non occorre conoscere i responsabili degli uffici o sindaco e assessori per essere informati. L’intenzione che si è posto il Comune di Luino è quella di avvicinarsi sempre di più ai cittadini e renderli partecipi, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità. Con un’interfaccia user-friendly e una vasta gamma di funzionalità, si conferma come un alleato prezioso per tutti coloro che desiderano vivere in città più sicure, fluide, connesse e partecipate.

Una delle novità è che l’app ha di recente implementato le sue funzioni aggiungendo, nella schermata principale anche la sezione numeri di emergenza. Basterà entrare e cliccare sul numero per chiamare sia il 112, sia tutti i numeri volti alla segnalazione dei disservizi (illuminazione pubblica, raccolta differenziata etc).

Ivan Martinelli, assessore alla comunicazione e alla partecipazione civica: «L’app My Luino è uno strumento efficace per essere informati. La nuova funzionalità offre un servizio ulteriore alla cittadinanza e la possibilità di comunicare in modo più veloce e diretto problemi, disagi o disservizi ma non solo, può essere molto utile per fare anche richiesta di soccorso. Quello che vogliamo costruire è un filo sempre più diretto con i luinesi. Invitiamo quindi i cittadini che non l’avessero ancora fatto, a scaricare l’app sul proprio smartphone. È gratuita».

Apple: https://apps.apple.com/ tt/app/myluino/id1612024000

Google Play: https://play.google.com/ store/apps/details?id=it. gasparilab.myluino&hl=it&gl=US