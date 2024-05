Le magnifiche quattro del campionato Uisp Varese

Si completano i quarti di finale di First League: ormai siamo al rush conclusivo in cui sono rimaste in quattro per la conquista del prestigioso titolo di campione provinciale Uisp di pallacanestro.

La prima semifinale vede l’Irish Venegono al cospetto dei travedonesi dei Pirates, dopo che questi ultimi hanno eliminato l’Albizzate Sharks di coach Rotoni nei quarti di finale, con il punteggio di 2-1. Fondamentale, per i Pirati, la gara tre, con il successo ai danni degli Squali. L’Irish ha invece superato 2-0 Figino Serenza.

L’altra semifinale sarà caratterizzata dalla sfida fra Besozzo Horses (che avrà l’eventuale bella in casa) ed Lsg Gavirate, con questi ultimi che hanno eliminato il Fuco Basket Varese, sfruttando il colpo esterno in gara uno e riconfermandosi in gara due, in maniera netta e meritata. Per quanto riguarda i campioni in carica degli Horses di coach Papa, la qualificazione è stata ottenuta in due partite a scapito del Montello Young, che gioca molto bene gara uno, ma cede di schianto fra le mura amiche di Malnate nel retour match.

Per quanto concerne il girone di classificazione, si è disputata la penultima partita di questa fase, con il Nbuc Team Busto Arsizio che ha battuto il Pink Panthers Varese; con questo successo i bustocchi conquistano il primo posto del gironcino a tre, coi Panthers terzi e il Giubiano Pigs in seconda piazza.

Infine, in chiave salvezza, Venegono ha iniziato conducendo la serie con Alebbio, ma la Gara2 giocata lunedì 20 maggio in casa dei varesotti ha visto il successo degli ospiti. Lunedì 27 si disputa quindi Gara 3.

Bizzozero batte Rovello Porro sia in terra comasca, sia alla XXV Aprile di via Morselli ed è festa salvezza per i biancorossi di Lazzari che restano in First, nulla da fare per l’Ellet@Rm che scende in Second League.

In Second League abbiamo le 4 semifinaliste, che si giocheranno i tre posti per l’olimpo della First League. Ricordiamo che le due vincenti delle semifinali accederanno al massimo livello della Uisp provinciale, invece le due perdenti, si sfideranno per la terza ed ultima promozione in First League, con lo spareggio che si disputerà a Malnate il 1 giugno. Le 4 qualificate sono Btc Castelletto, Novara Basket, Turbigo Mastini ed Ojb Oleggio.