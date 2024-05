L’Isis Facchinetti di Castellanza a scuola di monitoraggio civico e transizione ecologica

Il 14 maggio 2024 gli studenti delle classi 3DBA, 4DBA, 5DBA (indirizzo biotecnologie ambientali) e la classe 5GI (indirizzo informatico) dell’ISIS Cipriano Facchinetti di Castellanza (VA) hanno incontrato la ricercatrice e avvocato ambientalista Anna Berti Suman, fondatrice del progetto Sensing For Justice , e Gianfranco Malagola, ingegnere elettrico esperto di tecnologie per la transizione ecologica, fondatore della Comunità Operosa Alto Verbano e colonna portante del Tavolo di lavoro per il Clima di Luino .

L’incontro, organizzato dal Tavolo per il Clima di Luino, è stato accolto positivamente dagli studenti, che hanno ascoltato con attenzione e partecipato con osservazioni e domande.

Due i temi dell’incontro: il monitoraggio civico ambientale, ovvero il modo in cui cittadini formati e adeguatamente equipaggiati (Anna Berti Suman li chiama “cittadini sentinella”) possono agire, anche attraverso strumenti legali e giuridici, per contrastare i crimini ambientali, e il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nella transizione ecologica e nella lotta alla povertà energetica. Filo conduttore dell’incontro, l’importanza di un atteggiamento consapevole e proattivo da parte dei cittadini per attuare compiutamente il dettato costituzionale e in particolare l’articolo 9, che prevede la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.

«Grazie agli studenti per la partecipazione e l’entusiasmo mostrato, alla Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Maria Bressan, che ha colto il valore formativo dell’iniziativa, l’ha incoraggiata e sostenuta, grazie ai docenti e al personale scolastico che hanno accompagnato le classi e contribuito all’organizzazione. Infine – concludono dal Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino – un grazie particolare ad Anna Berti Suman e Gianfranco Malagola per il tempo e le energie profuse. Arrivederci al prossimo anno».