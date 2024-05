Luciano Maggi si candida come sindaco a Cuvio

È vice sindaco. Ha avuto trascorsi da sindaco. E dopo l’annuncio del primo cittadino Enzo Benedusi di non volersi ripresentare in Comune ha scelto di scendere in campo per la guida del paese. Luciano Maggi (nella foto), 76 anni, è amministratore di lungo corso e si presenta ai cittadini di Cuvio per le prossime elezioni amministrative.

Ruoli, nomi, loghi della lista sono in via di composizione e verranno a brevissimo svelati. Ma quello che inizialmente era uno dei «rumors» che si possono udire più o meno lontani sotto elezioni, nella settimana della presentazione del materiale elettorale alle segreterie dei Comuni diventa una certezza.

È dunque sicura la presentazione di Luciano Maggi, persona molto conosciuta dagli amministratori di valle e tra i suoi concittadini.

Classe 1948, Maggi è in Comune del 1990, quando alla sua prima esperienza amministrativa sedette nell’assemblea cittadina come consigliere. Poi fu un crescendo che lo portò via via a ricoprire tutti i ruoli amministrativi dell’ente, riconfermato come consigliere nel 95′ con deleghe di giunta, come nel 2000 ma questa volta anche col ruolo di vicesindaco. In seguito ha ricoperto la carica di sindaco per tre mandati pieni, dal 2004 al 2019 per rimanere comunque sempre nella cabina di regia del palazzo comunale, appunto come vice sindaco e assessore.

Ad ora non risultano altre liste venute allo scoperto.