Oltre 1.000 begonie colorano la festa della mamma a Gallarate

Il Distretto del Commercio di Gallarate è lieto di annunciare l’enorme successo dell’iniziativa “Una Piantina per la Festa della Mamma”, lanciata in occasione della celebrazione annuale dedicata alle mamme. Quest’anno, per rendere omaggio a tutte le madri, il Distretto ha invitato i commercianti locali a decorare le loro vetrine con splendide Begonie. L’obiettivo era creare un impatto visivo colorato e uniforme per celebrare e onorare le mamme.

La risposta della comunità commerciale è stata straordinariamente positiva, con oltre l’80% dei commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Grazie a questa vasta partecipazione, sono state distribuite più di 1100 begonie, aggiungendo un tocco di colore e vivacità alle strade del nostro Distretto. Inoltre, in segno di solidarietà e spirito comunitario, il Distretto ha regalato una begonia a ciascuno dei negozi appartenenti al Duc (Distretto Urbano del Commercio), consolidando il legame tra i commercianti e promuovendo la partecipazione collettiva.

Le piantine, destinate a un uso decorativo nelle vetrine dei negozi, hanno anche trovato una seconda vita come doni per le mamme. Molti commercianti hanno infatti espresso la volontà di regalarle alle mamme durante il weekend dedicato alla festa, trasformando un gesto decorativo in un regalo significativo che celebra l’amore e la gratitudine verso le madri.

Il NAGA esprime il proprio orgoglio per il successo di questa iniziativa e ringrazia tutti i commercianti e partecipanti che hanno contribuito a rendere questo evento un momento di gioia e apprezzamento comunitario. Con iniziative come “Una Piantina per la Festa della Mamma”, continuiamo a lavorare per rafforzare il senso di comunità e supporto reciproco che caratterizza il nostro Distretto.