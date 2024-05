In 300 per assistere al confronto tra i candidati sindaci di Induno Olona

Quasi 300 persone hanno riempito ieri sera il salone della scuola elementare Ferrarin di Induno Olona per assistere al confronto elettorale tra i tre candidati sindaci in lizza per le elezioni dell’8 e 9 giugno. La serata, organizzata dall’associazione giovanile Caimano, è stata introdotta dal presidente dell’associazione Lorenzo Gerosa, che ha illustrato le “regole del gioco” al pubblico: tre minuti a testa per rispondere a ciascuna delle nove domande sui vari temi presenti nelle proposte dei candidati, sei poste dalla moderatrice del dibattito, la giornalista di VareseNews Mariangela Gerletti, e tre scelte tra le tantissime domande poste dal pubblico in sala.

Durante la serata sono stati affrontati diversi temi – dalla viabilità alla sicurezza, dalle proposte per giovani e anziani, fino al piano regolatore di Induno e al recupero delle aree industriali dismesse – e i candidati hanno esposto le rispettive proposte al pubblico che ha potuto così confrontare i programmi su alcuni dei temi più importanti per la città.

L’incontro si è concluso con l’appello al voto dei candidati: Giorgio Castelli per la lista 1 “Insieme per Induno Olona, Alberto Bonicalzi per la lista 2 “Per Induno” e Cecilia Zaini per la lista 3 “Viviamo Induno Olona”, seguito da un lungo applauso per tutti e tre.

Chi volesse rivedere la registrazione della serata può trovarla sul profilo Instagram dell’associazione Caimano e sulla pagina Facebook di Insieme per Induno Olona.