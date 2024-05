Openjobmetis, mossa “interna”: cinque anni di contratto per Elisée Assui

Bella notizia in casa Pallacanestro Varese. La società biancorossa ha annunciato, in parte a sopresa, di aver messo sotto contratto per ben cinque anni (fino al 30 giugno 2029) Elisée Assui, l’ala cresciuta nel vivaio che nell’ultimo anno è letteralmente esploso a livello giovanile. Una firma non scontata perché le prestazioni recenti di Assui avevano acceso i riflettori sul giocatore di classe 2006 per il quale sembrava viva la possibilità di andare a giocare in un college americano.

Invece il club del presidente Bulgheroni ha “inchiostrato” l’ala con il primo contratto professionistico della carriera: un accordo a lungo termine che porterà Assui a diventare un membro permanente della prima squadra della Openjobmetis con cui ha già esordito sia in Serie A sia in Fiba Europe Cup.

«Negli ultimi due anni Elisée è migliorato in modo esponenziale grazie al lavoro di tutti e si è guadagnato sul campo questa possibilità» spiega Matteo Jemoli, che è sia l’assistente GM biancorosso ma anche uno degli uomini che curano i rapporti tra la prima squadra e il team di sviluppo del Campus e le attività di Varese Basketball. «Siamo convinti che abbia un percorso brillante davanti a sé e contenti che lo possa fare con la maglia della squadra della sua città, diventando un simbolo del nostro programma». Quello cioè che prevede di portare i migliori prospetti cresciuti nelle giovanili sino in prima squadra.

Quest’anno Assui – alto 1,91 ma con ancora qualche possibilità di crescere – ha avuto modo di giocare con i “grandi” in Fiba Europe Cup, scendendo in campo per 47′ e segnando un totale di 15 punti con 5 rimbalzi. L’impatto con la squadra di Serie B e con l’under 19 gli hanno anche permesso di ottenere la prima convocazione con la Nazionale giovanile: al celebre torneo Albert Schweitzer di Mannheim ha messo a referto 11 punti e quasi 6 rimbalzi di media mentre alle finali nazionali U19 (Varese è arrivata quarta) ha chiuso con 23,3 punti e 7 rimbalzi. A livello internazionale ha anche giocato la tappa della Next Gen di Eurolega disputata a Dubai con la maglia del team internazionale a conferma delle attenzioni che si erano mosse sul suo nome.

Ora però la conferma da parte della Pallacanestro Varese che, verosimilmente, lo impiegherà in campionato dalla stagione 2024-25 con l’intento di fargli guadagnare minuti in un ruolo, quello di ala piccola, dove difficilmente rimarrà Tomas Woldetensae, che ha occupato una casella “italiana” negli ultimi due anni e mezzo.