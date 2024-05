Prosegue il matrimonio tra la Varesina e Marco Spilli

Nessuna sorpresa: la Varesina e Marco Spilli prolungano il proprio rapporto. L’allenatore nato a Massa nel 1970, alla guida delle fenici dal 2013 (con un intermezzo tra il 2017 e il 2018) ha firmato il prolungamento del contratto con la società rossoblù per altri tre anni.

“Sull’onda della continuità, con un allenatore radicato che incarna ed esprime valori e ideali di questa società, in seguito alla splendida stagione appena conclusa, siamo felici di confermare Marco sulla nostra panchina”, sono queste le parole usate dal club nel comunicato diffuso.

Nell’ultima stagione la Varesina ha raggiunto traguardi importanti come la semifinale di Coppa Italia e la finale playoff del Girone B. Da qui ripartirà il lavoro del tecnico Spilli, con l’ambizione di portare il club sempre più in alto.

«Il lavoro del mister in questo ultimo anno è stato eccezionale – il commento del direttore generale Max Di Caro – e ci ha portato ad avere un’identità ben precisa e riconoscibile. Siamo contenti che tante squadre si siano interessate a lui ed ancora più soddisfatti che lui abbia scelto ancora una volta il nostro progetto, legandosi per altri 3 anni ai nostri colori. Siamo sicuri che sia la persona giusta per raggiungere grandi traguardi».