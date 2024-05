Punta Prosciutto: al mare in Salento e sentirsi come ai Caraibi

Una delle spiagge più belle per trascorrere le prossime vacanze al mare in Salento in Puglia è quella di Punta Prosciutto. A pochissima distanza da Porto Cesareo, questa spiaggia con acqua bassa, cristallina e sabbie candide sembra un paradiso uscito direttamente dai Caraibi.

Punta Prosciutto: perché prende questo nome

Prima di passare alle caratteristiche principali della spiaggia di Punta Prosciutto e ai motivi per cui i villaggi turistici in Puglia più adatti sono in questa zona, conviene soffermarsi un attimo per indagare le ragioni per cui le è stata affibbiato questo particolare nome. Viene chiamata in questo modo per via della particolare forma della scogliera che delimita l’arenile. Infatti, i salentini sostengono che assomiglierebbe appunto a un prosciutto, in dialetto Li Prisuti. Non resta altro che andare di persona a verificare la somiglianza delle formazioni rocciose.

Punta Prosciutto: dove si trova

La spiaggia di Punta Prosciutto è molto facile da raggiungere; si trova lungo la litoranea tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, altre due località imperdibili durante una vacanza in Salento che negli ultimi anni ha raccolto sempre più apprezzamenti tra i turisti nazionali e stranieri. Infatti, è possibile affermare senza rischio di essere smentiti che il Salento è una località che ha ricevuto maggiore attenzione da parte del turismo di massa a partire all’incirca dall’ultimo lustro o decennio al massimo.

Spiaggia di Punta Prosciutto: come si caratterizza

Dopo aver capito come mai la spiaggia prende questo particolare nome, arriva finalmente il momento di passare alle caratteristiche che la rendono così apprezzata. Punta Prosciutto presenta un arenile composto di sottile sabbia bianca che degrada molto ma molto dolcemente al largo. In questo tratto di costa, il mar Ionio è particolarmente calmo e tranquillo rendendo la balneazione particolarmente sicura a tutti coloro giunti in questo incredibile luogo per rilassarsi.

Sebbene la spiaggia sia molto nota per la sua incredibile bellezza caraibica, non è affollata. La poca presenza di lidi e stabilimenti balneari, aiuta Punta Prosciutto a conservare un’atmosfera più naturale e incontaminata. Chiunque si trova in vacanza in Salento, deve per forza fermarsi a Punta Prosciutto che è riparata dai venti di Tramontana. Quando questo vento da nord soffia, le spiagge che si affacciano sul mar ionio sono incantevoli perché il mare è una vera tavola, privo di onde che altrimenti potrebbero disturbare o addirittura impedire la balneazione, in particolare ai più piccoli membri della famiglia.

Punta Prosciutto e la Spiaggia del Conte

Punta Prosciutto è situata all’interno di un Parco Regionale cioè quello della Palude del Conte e Duna Costiera, motivo per cui riesce a conservare il suo carattere naturale. Tutte le spiagge negli immediati dintorni inserite all’interno del parco, condividono il loro incanto. Ad esempio, seppur meno conosciuta, la Spiaggia del Conte è altrettanto idilliaca.

Insomma, in conclusione vale sicuramente andare a esplorare la zona durante la vacanza in Salento perché ogni centimetro che si affaccia sulle tranquille e trasparenti acque del mar Ionio è un vero spettacolo da non perdere.