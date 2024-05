Recruiting Day Nazionale Engel & Völkers mercoledì 15 maggio

Cogli l’opportunità: lavora con Engel & Völkers e diventa un agente immobiliare di successo.

Engel & Völkers è un punto di riferimento in Italia per chi è interessato a vendere, acquistare o affittare immobili di pregio offrendo un servizio di intermediazione d’eccellenza.

Per farlo, l’azienda è sempre alla ricerca di talenti e per questo ha organizzato una giornata di Recruiting Day Nazionale.

Saranno disponibili due slot orari (dalle 09.00 alle 10.00 oppure dalle 18.30 alle 19.30) per poter assistere a una tavola rotonda con esperti del settore:

Muhannad Al Salhi | CEO E&V Italia

Paolo Giabardo | COO Immobiliare.it

Gianluca Torre | Testimonial Advisor E&V.

La ricerca sarà orientata a figure interessate a ricoprire il ruolo di agente immobiliare e che si occuperanno di:

acquisizione, vendita e locazione di immobili di pregio;

consulenza immobiliare qualificata ai clienti;

valutazione e presentazione di immobili;

analisi del mercato di riferimento e implementazione di attività di marketing;

partecipazione a riunioni periodiche di team ed eventi aziendali

Il profilo ricercato:

Sei un professionista del settore immobiliare?

Sei un architetto, un ingegnere, un avvocato, un geometra o sei un consulente per cui le tue competenze potrebbero essere applicate con successo in questo ambito?

Sei alla prima esperienza lavorativa e ti stai chiedendo se questo mondo fa per te?

Non perdere l’occasione! Scegli l’orario che preferisci e partecipa all’evento online.

Iscriviti cliccando su questo link o scansionando il QR Code nella foto.