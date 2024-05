Salini, D’Incalci e Costa a Varese con Noi Moderati in vista delle elezioni europee

Giovedì 30 maggio alle ore 21 alla Sala Pasquale Monti di via Valle Venosta (sede Ascom/Confcommercio) si terrà l’evento “Popolari e Moderati in Europa – Le ragioni di una scelta”, organizzato da Noi Moderati in vista delle prossime elezioni europee.

Noi Moderati e Forza Italia si presentano assieme all’appuntamento elettorale europeo dell’8 e 9 giugno.

All’evento parteciperanno i candidati Massimiliano Salini (europarlamentare uscente), Laura D’Incalci (giornalista) e Andrea Costa (già sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi).

L’incontro sarà moderato dal Sottosegretario alle Relazioni Internazionali di Regione Lombardia e Coordinatore provinciale del partito Raffaele Cattaneo.