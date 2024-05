“Se tu fossi qui”, ad Angera un incontro per sensibilizzare sulla malattia di Creutfield Jacob

Si intitola “Se tu fossi qui”, dal titolo del libro che sarà presentato durante la serata, l’incontro in programma giovedì 30 maggio in sala consiliare ad Angera. L’iniziativa, con inizio alle 17, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza di una malattia rara, da prioni, la creutfield jacob (volgarmente chiamata mucca pazza).

Durante la serata è in programma la presentazione del libro di Alessandra Gozzini e Marco Sabia. L’autrice ha dedicato il testo al marito, scomparso per la stessa malattia a soli 48 anni e ha dato vita alla onlus a lui intitolata, “Luca Nuti”, che raccoglie fondi da destinare alla ricerca. Interverrà anche il Professor Gianluigi Zanusso, neurologo di Verona, esperto in malattie da prioni. L’evento vuole anche essere un momento in memoria di Bianca Rita Soprano.