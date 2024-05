Sorpreso a rubare al Coin, un arresto a Como

La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di sabato, ha arrestato per furto aggravato un milanese di 38 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e destinatario di “DACUR“ (Divieto di Accesso alle Aree Urbane)da Como, violazione per la quale e’ stato denunciato in stato di libertà.

L’uomo e’ stato notato da un dipendente aggirarsi tra i camerini e tra i reparti con fare sospetto. Intuendo avesse commesso dei furti ha chiamato il 112 NUE fornendo notizie sull’accaduto. La descrizione fisica e del suo abbigliamento hanno permesso alle volanti, presenti in centro storico anche per la presenza di tante persone, di rintracciarlo in piazza Roma.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno dello zaino che aveva con sé , un paio di pantaloni e una maglia con ancora i cartellini di vendita applicati, e sulla sua persona un paio di occhiali di marca con ancora la placca anti-taccheggio applicata, merce per un valore totale di circa 600 euro.

In Questura, il 38enne e’ risultato essere destinatario del Divieto di Accesso alle Aree Urbane emesso dal Questore di Como ed è stato denunciato per la violazione.

Il P.M. di turno ha disposto il processo con il rito del direttissimo per lunedi alle 1