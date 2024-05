Spaccio e riciclaggio, due arresti nel luganese

Si sono chiuse le indagini del Ministero Pubblico e della Polizia Cantonale su un’operazione di traffico di sostanze stupefacenti nell’area di Lugano. L’inchiesta è stata effettuata in collaborazione con la Polizia Torre di Redde e la Polizia del Vedeggio. Le investigazioni hanno portato all’arresto di due individui a gennaio, in territorio di Taverne: un cittadino albanese di 29 anni, residente in Albania, e un cittadino svizzero di 42 anni, domiciliato nella regione luganese.

Durante la perquisizione dell’appartamento intestato al cittadino svizzero, dove era ospitato l’albanese, le forze dell’ordine hanno scoperto circa settanta grammi di eroina e alcuni grammi di cocaina. Ulteriori indagini hanno rivelato che gli arrestati erano coinvolti nello spaccio di ulteriori 120 grammi di eroina a clienti locali, distribuiti in poco più di un mese.

Gli imputati sono accusati di violazioni alla Legge Federale sugli Stupefacenti e alla Legge Federale sugli Stranieri. Il cittadino albanese è inoltre accusato di riciclaggio di denaro, avendo ripetutamente trasferito all’estero migliaia di franchi derivanti dall’attività illegale. Il cittadino svizzero deve rispondere anche di violazioni alla Legge Federale sulle Armi per il possesso di alcuni fucili non regolarmente registrati. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore Pubblico Simone Barca.

È importante sottolineare che questa operazione segue un’altra recente indagine che aveva portato all’arresto di un cittadino kosovaro di 24 anni, anch’esso residente nella regione.