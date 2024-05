Tic e sindrome di Tourette: a giugno Varese ospita il congresso della Società europea

Dal 12 al 14 giugno, Varese ospiterà il 16° Congresso della Società Europea per lo Studio della Sindrome di Tourette (ESSTS), organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, di ASST Sette Laghi, della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e del Comune di Varese.

Il congresso si terrà all’Hotel Palace di Varese e prevede quattro giorni di appuntamenti e confronti sia per professionisti che per i non addetti ai lavori. Saranno organizzati workshop in inglese e in italiano, diversificati per livello di approfondimento e preparazione dei partecipanti.

Alla cerimonia di apertura ci sarà la prof.ssa Mary Robertson, pioniera della ricerca sui tic e sulla sindrome di Tourette a livello mondiale, che consegnerà il premio a lei intitolato.

Tra gli eventi satellite l’11 giugno si terrà la “Tourette Syndrome-School”, una giornata dedicata agli operatori sanitari che si avvicinano per la prima volta al tema dei tic e della sindrome di Tourette, con interventi di esperti di fama mondiale.

Il 12 giugno si svolgerà il convegno “Tics e Tourette a scuola”, nell’Aula Magna “Granero Porati” di via Dunant, rivolto specificatamente agli insegnanti e organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, con l’obiettivo di fornire spunti su come gestire i disturbi da tic nel contesto scolastico.

Sempre il 12 giugno, alle ore 21.00, si terrà nello Spazio Yak, in piazza Fulvio De Salvo 6, uno spettacolo teatrale intitolato “Lady Tourette”.

La rappresentazione, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome di Tourette (AIST),mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dei tic e della sindrome di Tourette. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al seguente link https://forms.gle/jgHdZWqoZoznrfCG6.