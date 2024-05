“Tusann e fioeu de Cabiej”: a Cabiaglio il ritrovo dei “ragazzi degli anni Ottanta”

Il 4 novembre scorso a Castello Cabiaglio un gruppo di “ragazzi” che frequentavano il paese tra gli anni Settanta e Ottanta, soprattutto nei mesi estivi, si ritrovarono dopo lungo tempo per un incontro ricco di emozione e di ricordi.

Una iniziativa che piacque ai partecipanti, tanto da organizzare un “bis” per domenica scorsa, 19 maggio, quando – sfruttando il cielo sereno e una tregua nel maltempo di questo periodo – è andato in scena un pic nic per i “fioeu e i tusànn de Cabiej”, in quello che era il ritrovo principe per chi bazzicava da quelle parti. Il bar della Pro Loco, attualmente chiuso.

E così a Castello Cabiaglio si è vissuta una giornata speciale, aperta da una messa – alle 11 – in ricordo di chi ha lasciato troppo presto la comitiva. Poi lo sport, con una partita di pallone nel vicino campetto da calcio: una rievocazione delle sfide tra cabiagliesi e villeggianti che era un “classico” di tanti paesi nel nord della provincia.

Poi, dalle 13, il pic nic, i brindisi e una lunga serie di balli e musica fino alla sera, con gran finale sul canto corale de “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Perché, spiegano i partecipanti, «quelli dell’adolescenza sono stati gli anni più belli della vita di ciascuno di noi. E il bello è che quando ci ritroviamo, come per magia, rinasce quella voglia di divertirsi senza pensieri per qualche ora, e il piacere di stare insieme è immutato».