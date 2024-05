Un fine settimana di solidarietà su due ruote per gli “Angeli in moto”

È stato un fine settimana all’insegna della solidarietà quello dell’11 e 12 maggio per gli “Angeli in moto”. Doppio appuntamento per l’associazione sulle due ruote motorizzato. Sabato si è svolto l’evento “In moto senza vista”, organizzato in collaborazione con l’associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini (CISV) per rendere un’intera giornata il più speciale possibile a persone cieche e ipovedenti. Un motogiro tra i laghi varesini, panorami mozzafiato, il piacere di stare insieme e la gioia di condividere la passione per le due ruote. Un’occasione unica per vivere l’emozione della moto in tutta sicurezza e per creare nuovi legami di amicizia.

Domenica invece i motori hanno rombato a Taino, dove si è svolta la motostaffetta “Caschi Rossi sotto lo stesso cielo”, nata all’interno del più ampio progetto “Caschi Rossi” dell’ associazione di volontariato “Angeli in Moto” e in collaborazione con la Pro Loco di Taino.



«È stata un’occasione importante – spiegano gli organizzatori – per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e contro le donne, un dramma sociale purtroppo ancora troppo diffuso e che richiede l’impegno di tutti per essere arginato e battuto».