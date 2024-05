Una domenica di creatività e bellezza: torna a Porto Ceresio la grande mostra collettiva “Lago d’Arte”

Torna a Porto Ceresio “Lago d’Arte”, la grande mostra collettiva che da anni anima il calendario culturale della Valceresio.

L’appuntamento con la 26esima edizione della manifestazione è per domenica 26 maggio sul lungolago e in piazza Sant’Ambrogio, dove decine di artisti della provincia di Varese e non solo esporranno le proprie opere nelle tre sezioni pittura, scultura e fotografia dal mattino fino al tramonto. Ad oggi le iscrizioni (ancora aperte) sono già 150. Dunque centinaia di opere da ammirare, inserite nella splendida cornice del lago e del borgo.

Nata negli anni Novanta da un’idea di Salvatore Ferrara (storico volontario del paese a cui oggi è intitolata la Palazzina della cultura) e organizzata dalla Biblioteca Comunale la manifestazione prevede anche un concorso. In uno spazio dedicato gli artisti parteciperanno con una delle loro opere ad un concorso che prevede la proclamazione di tre vincitori nelle tre sezioni. Una giuria di esperti valuterà le opere in concorso, ma alla valutazione delle opere concorrerà anche una giuria popolare costituita da tutti i visitatori che vorranno depositare il proprio voto in un’apposita urna. La giuria artistica quest’anno sarà interamente al femminile con critiche d’arte, insegnati e pittrici di grande spessore artistico: Simona Pedrinazzi, Giovanna Morano, Marilena Buratti, Erica Rasotto, Venera Tessitore, con Monia Casale in rappresentanza del Comune di Porto Ceresio.

Come da tradizione in premio i tre vincitori apriranno nel 2025 la 20esima Stagione di Mostre ceresine nella rinnovata sala esposizione di piazzale Luraschi.

Le iscrizioni per partecipare alla mostra sono aperte fino a lunedì 20 maggio. Per iscriversi si può inviare una mail a: bibliotecaportoceresio@gmail.com o telefonare al numero 347 9767523.