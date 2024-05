Una pianta di olivo da adottare a Varese per il prossimo olio di sant’Imerio

Il 2 giugno, dalle 10 alle 18 il Parco degli Ulivi di Varese ospiterà un evento speciale: “Adotta una Pianta di Olivo”, che permette la “presa in carico” di una pianta di quel giardino, mettendo il proprio nome su di essa per un anno.

L’evento si svolgerà presso il parco situato in via Monte Bernasco a Varese. Durante l’intera giornata, i partecipanti potranno scegliere la pianta che preferiscono tra quelle disponibili nel parco. Una volta scelta, il nome del partecipante sarà associato all’olivo per un anno intero, contribuendo così alla sua protezione e cura.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela dell’oliveto, da cui si produce l'”Olio di sant’Imerio”.

Gli organizzatori dell’evento saranno presenti per tutta la giornata: per questo sarà possibile, se lo si desidera, fare picnic nel parco. Chiunque desideri trascorrere una giornata all’aria aperta, immerso nella natura, potrà farlo in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email info@oliodisantimerio.it.