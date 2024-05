Una visione inclusiva per Lozza, ecco la squadra di Matteo Acchini

Una lista unica, composta anche da consiglieri della minoranza uscente. La squadra di “Comunità e Comune Uniti per Lozza”, guidata da Matteo Acchini, riunisce alcuni componenti della maggioranza, alcuni elementi nuovi ed altri che facevano parte di una lista civica di impronta leghista.

«In questi mesi, quando Licata, eletto in Regione, ha lasciato il posto al suo vice Runchina, abbiamo avuto modo di trovarci spesso per prepararci alle amministrative dell’8 e 9 giugno – spiega il candidato sindaco Matteo Acchini, 42 anni attuale assessore -. Abbiamo così constatato che con l’attuale minoranza c’erano punti di convergenza su molti temi. Abbiamo quindi deciso che ci saremmo uniti per fare un’unica lista, totalmente civica. Con noi ora ci sono un paio di consiglieri, Giovanna Marobbio e Guido Maroni, che facevano parte della minoranza».

In questi giorni il nuovo gruppo sta girando per Lozza: obiettivo presentare il programma e far conoscere i candidati in lista.

«Il programma elettorale della lista Comunità e Comune si presenta come un manifesto ambizioso e inclusivo – spiega Acchini – Tra i primi punti c’è quello di trasformare il centro polifunzionale di via Battisti in un nuovo cuore pulsante di attività e aggregazione. Attraverso una serie di proposte, la lista si impegna a creare uno spazio multifunzionale che risponda alle esigenze culturali, sociali e ricreative della comunità. Una delle proposte principali è la creazione di una sala pensata per ospitare eventi culturali e attività di aggregazione. Vorremmo poi creare uno spazio per la biblioteca, che sarà non solo un luogo di lettura, ma anche uno spazio per lo studio e il lavoro».

«L’attenzione ai più deboli e bisognosi è un altro pilastro fondamentale del programma. La lista si impegna a promuovere iniziative volte a sostenere coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, facilitando il coordinamento tra le associazioni del territorio e garantendo servizi essenziali come la fornitura di pasti agli anziani e il supporto degli assistenti sociali».

Inoltre, il programma propone un piano per garantire una mobilità sicura per tutti i cittadini: «Immaginiamo – continua Acchini – un paese dove ci si possa muovere in sicurezza a piedi, in bici e in auto, in grado di valorizzare il suo territorio e connettersi in modo efficace con la città di Varese. Questo include la creazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri, l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nei parcheggi e il potenziamento del sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza delle strade».

Le scuole rappresentano un altro punto focale del programma: «Ci impegniamo a sostenere economicamente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a mantenere la borsa di studio “Eugenio Brianza” per premiare l’eccellenza accademica nel campo sanitario. Inoltre proponiamo di utilizzare la palestra della scuola primaria per attività rivolte ai cittadini, promuovendo così uno stile di vita attivo e sano».

Lo sport e il verde sono considerati elementi cruciali per migliorare la qualità della vita nella comunità di Lozza. Il programma si impegna a promuovere convenzioni con le attività sportive locali, a organizzare tornei e a sostenere la realizzazione di infrastrutture come la pista ciclabile “MoveOn”«Ci collegherà al parco Rto e alla ciclabile di Varese fino ad arrivare al confine svizzero, valorizzando l’area attorno al fiume Olona».

La transizione verso un’energia più sostenibile è un altro obiettivo importante del programma. Si propone la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, l’installazione di sistemi fotovoltaici nelle scuole e la messa a norma degli edifici pubblici per renderli energeticamente efficienti.

«Non avendo liste concorrenti il nostro unico problema è raggiungere il quorum – conclude Acchini – Chiediamo quindi a tutti i cittadini di andare a votare. È importante avere un’amministrazione che porti avanti progetti per il nostro piccolo paese».