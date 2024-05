Vandali a Taino, abbattuta una statua al Parco dei punti cardinali

Vandali in azione a Taino. Ad essere stata presa di mira è stata la statua al parco dei Punti Cardinali. Uno dei due soggetti dell’opera è stato divelto e buttato al suolo. «Probabilmente l’autore/i di questo atto vandalico si sarà anche divertito – ha commentato indignato il sindaco, Stefano Ghiringhelli – questi sono però atti che non danneggiano qualcun altro, danneggiano se stessi. La “COSA PUBBLICA” non è di qualcun altro, è di ognuno di noi».

«Se questo fosse un gesto per dimostrare il proprio dissenso all’installazione – ha proseguito il primo cittadino – non sono certamente queste le modalità per dimostrarlo e comunicarlo. Faremo tutto il possibile per individuare l’autore di questo gesto».