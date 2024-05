Varesina, prime mosse per il futuro: rinnova Micheli, saluta Scandola

La stagione della Varesina è terminata a Desenzano, con la sconfitta nella finale playoff. Come detto anche da Marco Spilli nel post-partita, una sconfitta che conta il giusto, anche perché i playoff in Serie D valgono giusto per l’onore, ma che non intacca la bella stagione delle fenici.

E da lunedì la società ha iniziato a pensare alla prossima stagione. Come avvenuto anche in passato, i ragionamenti della dirigenza iniziano dallo staff tecnico.

La prima notizia è stato l’addio con il responsabile dell’area tecnica Andrea Scandola. «Ringraziamo Andrea per questi 3 anni davvero intensi e ricchi di emozioni – le parole del direttore generale Massimiliano Di Caro -. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti e non scontati, vissuto giornate storiche per la nostra società e momenti unici. Auguriamo ad Andrea un proseguimento di carriera sempre più luminoso ed importante»

Chi invece farà ancora parte del progetto rossoblù sarà il direttore sportivo Damiano Micheli, che ha rinnovato il proprio accordo per altri tre anni. «Damiano ha dimostrato in questi anni una grande conoscenza del mercato – il commento della proprietà -, una forte connessione con il nostro ambiente ed allineamento al progetto societario. Siamo certi che possa lavorare per costruire nei prossimi 3 anni un progetto vincente e duraturo».