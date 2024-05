Volano i ricavi di Openjobmetis nel primo trimestre dell’anno

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro e unica quotata sull’Euronext Milan- segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato l’Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 31 marzo 2024.

I ricavi nei primi tre mesi del 2024 si attestano a € 200,3 milioni, rispetto a € 183,0 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente. Al netto dell’operazione “Just on Business”, che ha apportato maggiori ricavi per Euro 27.107 migliaia, i volumi della somministrazione risultano in linea con l’andamento del mercato.

Si evidenzia che la controllata Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro specializzata nel recruitment e placement di personale per l’assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani e disabili – ha registrato un incremento del fatturato pari all’11%.

L’EBITDA si attesta a €7,1 milioni, rispetto a €6,0 milioni nel primo trimestre 2023. L’EBIT si attesta a €4,7 milioni, rispetto a €3,8 milioni del primo trimestre 2023. L’Utile netto di periodo si attesta a €2,7 milioni, rispetto a €2,3 milioni del primo trimestre 2023.

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: «Dopo solo un trimestre, Just On Business è pienamente integrata nell’operatività del Gruppo. Grazie al suo contributo, abbiamo raggiunto al 31 marzo 2024 ricavi pari a Euro 200,3 milioni. L’incidenza del margine di contribuzione sui ricavi pari al 13,4% rappresenta il miglior risultato conseguito fino ad oggi nei primi tre mesi dell’anno. Sono onorato di essere stato confermato come Amministratore Delegato di Openjobmetis in questa fase di grandi cambiamenti derivanti dall’OPA del Gruppo Crit su di noi. Sono entusiasta di continuare a guidare l’azienda verso nuovi successi, lavorando con tutto il Team per affrontare le sfide future e per cogliere le opportunità che si presenteranno nel nostro settore. Guardo con fiducia al futuro e sono determinato a portare Openjobmetis a nuovi traguardi di crescita e prosperità. Grazie per la fiducia accordatami».

Openjobmetis in sintesi

Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 748,8 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 160 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all’acquisizione di Quanta SpA, società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i servizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l’inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera anche attraverso le piattaforme digitali Meritocracy e Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all’assistenza familiare; (iv) Just On Business SpA, Agenzia per il Lavoro con specializzazione nei settori sanità e metalmeccanica, e la sua controllata Deine Group Srl. Infine (iv) Lyve Srl, società controllata al 52,06% che si occupa di formazione professionale.