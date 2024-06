A Brebbia vince Giulio Brughera

Giulio Brughera è il nuovo sindaco di Brebbia. La sua lista, Obiettivo Brebbia, ha avuto la maggioranza in tutti e tre i seggi. In totale la civica ha ottenuto 887 voti, contro i 584 della civica #Brebbia, guidata da Gaspare Ancona e 101 voti di Brebbia Alternativo di Elena Nicolini.

Con una lunga esperienza in amministrazione sia come assessore che come vicesindaco, Brughera guiderà ora il comune come primo cittadino. «È per me una grande soddisfazione – ha dichiarato a risultati ottenuti -. Sono felice per il mio gruppo e anche per i voti ottenuti che sono un bel segno di fiducia da parte dei brebbiesi».