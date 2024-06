A Carnago un plebiscito per Barbara Carabelli

A Carnago è stata una partita senza storia. I carnaghesi rieleggono alla guida della loro amministrazione Barbara Carabelli della lista “Vivere Carnago e Rovate” con 2195 voti, a seguire Fabrizio Taricco della lista “Nuove Prospettive” con 704 voti e a chiudere Fausto Benzi con la lista “Cambiamo insieme Carnago e Rovate” che di voti ne ha raccolti 419. I voti di lista validi sono stati 3318, i nulli 43, 33 le schede bianche per un totale di 3394 voti totali.

«Dire che sono felice è dire poco – ha detto a caldo il sindaco Carabelli – perché vuol dire sentirsi ripagati di tutto il lavoro fatto in questi anni. E ora abbiamo a disposizione cinque anni per poter lavorare. La più grande soddisfazione è stato sentirmi dire che io sono la Barbara di sempre».

La giunta di Barbara Carabelli ha fatto un lavoro sul bilancio comunale in un’ottica di risanamento. «Abbiamo dimezzato il debito – continua il primo cittadino – e ora si potrà lavorare affinché l’ente abbia sempre un bilancio sano. Lavorare come un buon padre di famiglia vuol dire anche questo».

L’ultimo pensiero, ma non per questo meno importante va alla squadra che l’ha sorretta. Al momento della proclamazione, a cominciare dal vicesindaco Carlo Carabelli – non sono parenti -, tutta la squadra che ha lavorato con il sindaco è arrivata alla scuola E. Fermi, il quartier generale di queste elezioni, per festeggiare. «Senza di loro io non sarei qui – conclude Barbara Carabelli – dire che li adoro è dire poco».