Fumo a bordo sull’aereo per Fuerteventura. Rientro a Malpensa per un volo Easyjet

Non proprio la miglior partenza per le vacanze quella che hanno vissuto i passeggeri del volo Easyjet U23775 decollato dal terminal 2 e diretto a Fuerteventura, partito questa mattina alle 7 per Fuerteventura e atterrato dopo pochi minuti dal decollo per la presenza di fumo in cabina.

L’aereo con a bordo oltre 200 passeggeri è decollato regolarmente ma poco dopo i piloti hanno fatto richiesta di poter tornare indietro a causa del rilevamento di fumo. Immediatamente è scattata la procedura per l’intervento del personale sanitario di Areu e dei Vigili del Fuoco. Da quanto emerso nessuno è rimasto intossicato e le verifiche sul velivolo non hanno fatto emergere anomalie di alcun tipo.

L’aereo è ripartito un paio d’ore dopo e non sono stati segnalati ritardi su altri voli.