A Castelveccana l’insediamento del sindaco Maurizio Spozio

A Castelveccana il primo consiglio comunale con l’insediamento del nuovo sindaco eletto Maurizio Spozio.

Come consuetudine è seguita la nomina degli assessori: sono stati nominati Alessandro Bonvicini come Vice Sindaco, con deleghe a Sicurezza, Polizia Locale e Viabilità, e Paolo Barassi come Assessore con deleghe ai Servizi Sociali.

Inoltre, sono stati nominati come consiglieri Luca Ghiringhelli per la Tutela del territorio e Ambiente, Alessio De Bortoli per Sport e Politiche giovanili, Ileana Banfi per Istruzione e Cultura, Andrea Spozio per la Manutenzione del territorio, e Luca Bono per l’Efficientamento energetico degli edifici comunali.

Le ulteriori deleghe includono Pietro Boni per la Commissione Turismo, Daniela Bazzoli per la Commissione delle Frazioni e Comitato Competenza, e Cecilia Tognetti per la Commissione Consulta dello Sport.

Queste nomine segnano l’inizio di un nuovo ciclo amministrativo. Maurizio Spozio ha preso ufficialmente il posto di primo cittadino. Ai banchi dell’opposizione Giuliano Cometti, candidato sindaco, Manuel Gervasoni e Lorenzo Canazza.