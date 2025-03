Gli studenti indagano coi carabinieri sull’omicidio di una prof. La simulazione in una scuola di Castelveccana

Per il secondo anno consecutivo si è svolta nella scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Castelveccana la lezione con delitto, organizzata dall’istituto insieme ai carabinieri della Compagnia di Luino.

Dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno è stato inscenato un vero e proprio delitto all’interno della scuola. Quest’anno la vittima predestinata di un avvelenamento col cianuro è stato un professore e gli studenti hanno dovuto risolvere il caso grazie alla collaborazione dei militari della scientifica di Luino e dei carabinieri della locale stazione di Castelveccana.

Con la supervisione della professoressa Stefania Russo gli alunni hanno analizzato la scena del crimine, ispezionato il cadavere, controllato della scena del crimine senza inquinare la scena, hanno simulato tutte le fasi che permettono agli investigatori di arrivare a tracciare il quadro completo di un omicidio, compreso l’esame di testimoni per ottenere informazioni utili per la ricostruzione dei fatti.

In buona sostanza hanno potuto vedere come la scienza si applica alle indagini e i progressi fatti in tema di indagini da parte di uomini e donne specializzati nell’investigazione scientifica. Alla fine il colpevole è stato trovato e ammanettato. Anche quest’anno scolastico l’assassino di professori non l’ha passata liscia.