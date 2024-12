Quando la musica incontra la scuola: il concerto di Natale dei bambini di Castelveccana

(A cura dei genitori della classe V della scuola Primaria di Castelveccana)

Quando cinque anni fa abbiamo scelto la scuola per i nostri bambini sapevamo che li avremmo consegnati in buone mani, ma non immaginavamo che queste mani sarebbero state così grandi e attente.

Sono le mani della maestra Monica Morisi che ogni giorno insieme a tutte le insegnanti della scuola Primaria di Castelveccana e dei collaboratori scolastici si prendono cura dei nostri figli, aprendo loro lo sguardo non solo sui contenuti disciplinari, ma anche sulla vita e sul mondo.

Venerdì 13 dicembre, infatti, presso il Cinema Teatro Italia di Germignaga queste mani sono andate al di là delle mura scolastiche e hanno permesso ai nostri bambini di sentirsi parte del mondo della musica, suonando alcuni brani con il proprio strumento, il flauto, accompagnati dal Corpo Musicale di Santa Cecilia di Germignaga.

La partecipazione al concerto di Natale del corpo musicale, di cui maestra Monica fa parte fin da giovanissima, ha avuto il significato di far conoscere ai bambini la bellezza e la ricchezza di una passione: la musica, un altro piccolo seme nel loro bagaglio di esperienze.

Grazie a Maestra Monica Morisi per aver preparato i nostri bambini a questa serata. Grazie al Presidente Carlo Cerinotti, a tutti i membri del Corpo Musicale di Santa Cecilia e al direttore Domenico Campagnani per avere condiviso con tutti noi il loro concerto di Natale.