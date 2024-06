A Gallarate più incidenti, morti e feriti che nelle altre città della provincia

A Gallarate ci sono troppi incidenti e troppi morti sulle strade, rispetto alle altre città della provincia. E per questo serve intervenire: è il messaggio lanciato dalle liste di minoranza di Gallarate, che hanno presentato una mozione, vale a dire un documento da votare in consiglio comunale, che chiede una serie di interventi sul tema della sicurezza.

“Abbiamo proposto una mozione sulla sicurezza stradale, dopo che nell’ultimo consiglio il sindaco oltre ad aver aggredito il sottoscritto ha detto che non c’erano problemi e i dati erano nella media” dice Giovanni Pignataro, consigliere del PD.

Dopo quell’animato consiglio comunale Pignataro non ha mollato la presa ed è andato a cercare i dati dell’incidentalità delle diverse città della provincia e oltre. E tabella Istat alla mano snocciola le medie dell’anno 2022: “A Busto gli incidenti ogni mille abitanti sono 4,7, a Saronno 3,1, a Varese 3,9, a Gallarate siamo a 5,8%”.

Se questi sono i dati generali, i numeri Istat secondo Pignataro sono altrettanto preoccupanti se si guarda a morti e feriti: “se guardiamo ai morti ogni 100mila abitanti siamo a 5,7, contro 2,4 di Busto, 2,6 di Saronno, 3,8 a Varese”. La mortalità di Gallarate è del 75% più alta rispetto alla mortalità a Milano (3,3 morti ogni 100mila abitanti)

Quanto ai feriti, sono 727 ogni 100mila abitanti, contro i 627,6 di Busto, i 384,3 di Saronno, i 482 di Varese. In questo caso l’incidenza dei feriti a Gallarate è quasi sovrapponibile con quella di Milano

“Nel ‘caffè scorretto’ ovviamente questi dati verranno confrontati con Islamabad o le isole Far Oer, per sminuirli. Ma io credo invece che dai dati emerga un problema”, dice ancora Pignataro.

La conferenza stampa per presentare la proposta di interventi è stata fatta all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in campagna, uno dei punti più di frequente teatro di incidenti (e dove anche solo la segnaletica orizzontale è carente).

“In dieci anni dall’ultima Variante la città ha visto nuove necessità, ad esempio c’è la possibilità di strade scolastiche, di limitare la velocità in alcune vie” dice Sonia Serati, di PiùGallarate. “Si sono fatti pochi interventi emergenziali, ma senza un progetto, a spot, come i restringimenti sulle vie”

“Basta fare un giro nelle città vicine per vedere che in quei Comuni si è iniziato a fare qualcosa” ragiona Massimo Gnocchi, di Obiettivo Ckmune Gallarate. “Non sarà sufficiente? Intanto si comincia. Se non si comincia non finiremo mai”

Nella mozione le opposizioni unite chiedono che ci apra un confronto sul su Pums (il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) entro tre mesi e che entro fine anno si avvii l’iter per redare il piano, che sarebbe la “cornice” per definire gli interventi.

Poi ci sono anche proposte più specifiche come ad esempio l’attivazione delle strade scolastiche, “come si fa in tutte le scuola a Cassano”, oppure “quantomeno introdurre le indicazioni degli ingressi delle scuole”.

Infine arrivare a definire un cronoprogramma per future percorsi ciclopedonali.

Su questo tema le opposizioni in particolare il PD hanno già tentato più volte di smuovere la maggioranza trovandosi però di fronte ad un muro. Anche questa volta però c’è la speranza di aprire una discussione: “Ho letto che il segretario di Fdi dice che il Pums non serve ma qualche intervento è necessario, è già una base per discutere”.