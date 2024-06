A Gallarate un corso per diventare “balia” per gattini

Un corso gratuito per «imparare ad accudire gattini rimasti senza la mamma»: lo organizza Pensiero Meticcio, al canile-gattile di Gallarate.

Il corso è in programma per lunedì 24 giugno e sarà tenuto dalla veterinaria comportamentalista Chiara Recalcati e dal tecnico veterinario Stefano Pozzi.

«Verranno date le nozioni di base per soccorrere ed accudire i gattini senza mamma gatta. Si spazierà dalle casistiche di ritrovamento, le prime valutazioni di base, l’iter legislativo e veterinario, accudimento, allattamento, svezzamento e crescita in sicurezza» spiegano i promotori.

Il corso sarà totalmente gratuito, rivolto a persone che abbiano abbastanza tempo libero per occuparsi di uno o più gattini durante i primi 60 giorni di vita, da quando necessitano di essere alimentati ogni due ore, via via fino all’alimentazione autonoma.

Non potete partecipare? Niente paura: il corso verrà filmato e successivamente divulgato gratuitamente in modo che tutte le piccole associazioni o le singole volontarie sparse per l’Italia possano usufruirne.

Appuntamento alle 20.30, si terrà nel salone della Protezione Civile, nel complesso (via degli Aceri 15) che comprende anche il canile-gattile.Per info e iscrizioni: eventi@pensierometiccio.com