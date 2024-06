A lezione di fiori e verdure: negli orti didattici dell’Ic Galilei di Tradate la scuola si fa all’aria aperta

Nonostante la primavera così piovosa abbia stravolto la programmazione delle attività dell’orto didattico, i bambini delle scuole Cesare Battisti e Dante Alighieri dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate sono riusciti a piantare ortaggi, erbe aromatiche e fiori, sfruttando i pochi giorni di bel tempo.

Le maestre referenti del Progetto orto, Katia Lamon, per la Battisti, ed Eleonora Ceriani per la Dante, i volontari Sergio Candelora e Fausto Ravazzani, le maestre e i maestri che hanno dovuto incastrare i pochi momenti di bel tempo con le loro attività quotidiane, non si sono fatti scoraggiare dalle condizioni meteo.

I bambini si erano già portati avanti, e da diverse settimane avevano messo a germogliare i semi tenendoli in classe o in serra e, appena possibile, con entusiasmo li hanno trapiantati nell’orto.

«L’esperienza dell’Orto didattico è molto formativa – spiegano le insegnanti referenti del Progetto orto – Consente ai bambini di avvicinarsi al mondo delle piante, di vederle fiorire e produrre frutti, di toccare con mano il terreno e osservare gli esseri che lo popolano, di prendersi cura di ciò che diventerà cibo. Molti bambini non hanno mai visto una pianta di granoturco o di piselli, non hanno mai aperto un baccello o seguito la crescita di un frutto. Le ore nell’orto hanno offerto, oltre a queste sperienze, anche spunti concreti per le lezioni di scienze e di ecologia».

Alla fine di questo anno scolastico gli orti sono stati impiantati e aspettano i bambini all’inizio del prossimo.