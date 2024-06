A Mercallo Andrea Tessarolo ottiene il terzo mandato

Andrea Tessarolo ha vinto le elezioni di Mercallo ed è il primo sindaco del paese a essere confermato per il terzo mandato consecutivo. Un risultato per nulla scontato. La lista che sostiene il primo cittadino uscente ha infatti ottenuto 529 voti, superando la squadra di Mercallo Futuro ideale guidata da Francesca Madoglio (521 voti) solo per otto preferenze.

«Felice – commenta Tessarolo – di essere stato riconfermato sindaco per il terzo mandato. Un ringraziamento ai cittadini che hanno voluto darmi fiducia, confermando il valore di quanto fatto negli ultimi anni. Grazie anche a tutti i membri della mia squadra, che mi hanno accompagnato in questo percorso».