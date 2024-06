A Olgiate Olona un Weekend di Bellezza con la Comunità Pachamama

Anche quest’anno torna il Weekend di Bellezza promosso dalla Comunità Pachamama per promuovere la conversione ecologica e comunitaria che ci chiede la prospettiva dell’ecologia integrale. Un weekend formativo e di condivisione della gioia dello stare insieme, della bellezza che ci circonda, e di presa di consapevolezza delle sfide a cui siamo chiamati come umanità.

«Ogni anno – spiegano i promotori – individuiamo una tematica diversa, che ci appare decisiva nella costruzione della prospettiva dell’ecologia integrale. Quest’anno il Mondo grida forte il suo bisogno di PACE: non che non sia sempre stato così, siamo ben consapevoli che, sollevando lo sguardo dal nostro privilegiato osservatorio europeo, anche l’ultimo mezzo secolo, che a noi è sembrato relativamente più pacifico, in realtà ha visto e vede un susseguirsi di conflitti costante soprattutto sulle spalle dei più deboli e nei luoghi più “indifesi” del pianeta.Come si fa, in questo contesto, a rilanciare il sogno di un’umanità di nuovo in cammino verso l’unità planetaria? Come si fa a “restare umani”? Come si fa a far sì che Per i Popoli del Mondo, sia Giustizia e Libertà?»

Il 21, 22 e 23 giugno, nei luoghi della Comunità Pachamama a Olgiate Olona, ci sarà una tre giorni di vita insieme e di riflessione sul tema, accompagnati da Francesco Vignarca, il coordinatore nazionale della Rete per il Disarmo, Angela Dogliotti, esperta di lotte nonviolente e trasformazione nonviolenta dei conflitti, Mario Del Pero, professore di Storia internazionale presso l’Institut d’études politiques di SciencesPo a Parigi, Guido Formigoni, ordinario di storia contemporanea allo IULM, e Egidia Beretta, madre di Vittorio “Vik” Arrigoni, che dando la vita ha segnato la strada e a cuii promotori voglioni dedicare questo weekend di bellezza. QUI PER ISCRIVERSI