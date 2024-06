A Vedano Olona il tennistavolo è una cosa seria: vivaio e inclusione in primo piano

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

La stagione dell’ASD Tennis Tavolo Vedano Olona è stata ricca di traguardi importanti. La squadra ha dimostrato grande impegno e determinazione, ottenendo buoni risultati nelle diverse competizioni disputate.

I pongisti dell’ASD TT Vedano Olona hanno partecipato a diversi tornei provinciali, regionali e nazionali, facendosi notare per le prestazioni. I giocatori hanno dimostrato grande talento e abilità tecnica.

Non possiamo dimenticare la partecipazione ai campionati giovanili, dove i giovani talenti dell’ASD TT Vedano Olona hanno dato prova delle loro capacità. La squadra giovanile ha dimostrato di possedere un grande potenziale per il futuro, lasciando ben sperare per le prossime stagioni.

Oltre ai risultati sportivi, l’ASD TT Vedano Olona ha promosso anche iniziative di solidarietà e inclusione sociale. Il nostro allenatore Bryan Frontini ha portato avanti il progetto “TennistavolOltre” nato dalla volontà della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) di favorire e incentivare il passaggio dall’attività motoria allo sport, da parte degli alunni con disabilità, per mezzo dell’avviamento alla pratica del tennistavolo, e di promuovere, quindi, il “ping pong” nell’ambito della scuola come strumento di sviluppo e recupero funzionale e cognitivo.

Siamo lieti di annunciare che il progetto “TennistavolOltre” raggiungerà il suo culmine con il nostro torneo sociale il 29 giugno. Questo evento speciale è aperto a tutti, offrendo l’opportunità di partecipare e vivere l’esperienza del tennistavolo in un ambiente inclusivo e amichevole. Il torneo rappresenterà il coronamento di mesi di duro lavoro e dedizione da parte di tutti i partecipanti al progetto. Non vediamo l’ora, vi aspettiamo numerosi per un’esperienza indimenticabile.

In conclusione, è con grande entusiasmo che annunciamo che l’ASD TT Vedano Olona parteciperà al campionato nazionale CSI a Cava de Tirreni. I nostri atleti hanno dimostrato una grande determinazione e impegno durante le fasi provinciali e regionali, e siamo fiduciosi che daranno il massimo per rappresentare al meglio i colori della nostra società. Non vediamo l’ora di vivere questa avventura sportiva e di sostenere i nostri talentuosi giocatori nel raggiungimento dei loro obiettivi. Forza ASD TT Vedano Olona!