Al castello di Somma arriva la Varese-Campo dei fiori

Sabato 29 giugno, dalle 14: 30 alle 18, ci sarà per la terza volta a Somma Lombardo il passaggio della Coppa Tre Laghi – Varese-Campo dei fiori, gara di regolarità di auto storiche di livello nazionale organizzata dal VAMS ( Varese auto moto storiche).

Il passaggio a Somma è coordinato dal referente Massimo Galotti. «Al castello Visconti di San Vito, al quale vanno i nostri più sinceri ringraziamenti , si terrà il concorso eleganza. In giuria vi sarà, come sempre il sindaco Stefano Bellaria , la responsabile della fondazione Visconti di San Vito sig. ra Cristina Bertacchi , Monica Berlusconi e due ospiti di Anffas Ticino».

La presenza di Anffas Ticino è molto apprezzata in quanto la stessa sera si terrà il concerto della Fanfara dei bersaglieri sempre nel castello ( in caso di pioggia verrà spostata in oratorio) .

Presenza straordinaria anche Abarth club Varese , con esposizione statica delle loro fantastiche vetture.