La Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo in concerto per Anffas Ticino al castello di Somma Lombardo

La Fanfara dei Bersaglieri “Tramonti – Crosta” di Lonate Pozzolo in concerto per Anffas Ticino. L’appuntamento è in programma sabato 29 giugno alle 21 nella splendida cornice del Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo.

L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Somma Lombardo, Anffas Ticino, Castello Visconti di San Vito, Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. di Lonate Pozzolo e Comunità Pastorale Maria Madre Presso la Croce di Somma Lombardo.

In caso di maltempo, il concerto si terrà al Teatro Auditorium San Luigi in via Mameli a Somma Lombardo.