Al circolo Black Inside una serata con il burlesque

Continuano le lezioni di Burlesque il giovedì sera allo Spazio23 di Gallarate, con l’insegnante Viola Azzolin, che si avvicina quest’arte nel 2009. Viola, in arte BlueVelvet, vince negli anni dei contest a Como, e si esibisce per diversi eventi anni Trenta. Seguendo la sua passione per la danza e lo spettacolo, riceve le certificazioni per l’insegnamento del charleston e del Burlesque, avviando diversi corsi di ballo in provincia di Varese.

E voi sapete cos’è il burlesque? è un mondo fatto di nuvole, segreti, lustrini e piume, dove le performers creano una magia soltanto togliendosi un guanto.

E’ un’arte teatrale in continua evoluzione e movimento, che affonda le proprie radici nell’Ottocento inglese, nascendo come una satira, una presa in giro, un gioco. Continua il suo viaggio per tutto il secolo successivo fino ad oggi, cambiando, mutando, raccontando storie diverse, in diverse parti del mondo.

L’esibizione di BlueVelvet, assieme alle sue attuali allieve, che per la prima volta affrontano il palcoscenico: Baby Rebel, Big Lily, Red Sugar e le stage kittens Fle Kyle e Kaya von D., vi aspetta domenica 16 giugno ore 20.30 presso il Circolo Black Inside di Lonate Ceppino, ingresso con tessera soci CSEN.