Al Gadda Rosselli la festa di fine scuola si sposta anche in strada

Festa in strada al Gadda Rosselli di Gallarate, per la fine della scuola. Lo scenario dell’ultimo giorno è comune anche ad altre scuole, al Gadda Rosselli i festeggiamenti sono stati particolarmente visibili, con fumogeni e anche studenti arrivati da altre scuole vicine.

Va detto che i ragazzi della scuola avevano organizzato il momento ufficiale di festa all’interno, proseguita poi per alcuni anche in strada dopo la campanella, ma all’esterno i festeggiamenti si sono poi “ingrossati” per la presenza di studenti da altre scuole.

Alla fine sono arrivate anche due auto dei carabinieri per gestire il traffico sulla via (che non è un asse di attraversamento ma è comunque mediamente trafficata) e anche per contenere un po’ l’esultanza per l’ultimo giorno di scuola.

A mezzogiorno, più o meno, tutto era comunque rientrato alla normalità, niente più disagi. E del resto si festeggia un solo giorno in un anno intero, no?