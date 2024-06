Al Museo Butti i lavori degli studenti dell’Accademia di Brera

Attraverso questa prima mostra realizzata con il Patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, il Museo Butti Contemporanea di Viggiù vuole riaprire il dialogo con la nota istituzione meneghina, riaffermando una collaborazione che, sin dalla sua fondazione, ne ha delineato e caratterizzato la storia. Numerose mostre, curate dal fondatore Gottardo Ortelli, hanno visto importanti artisti e critici, docenti di cattedra in Accademia, contribuire affinché il Muso Butti partecipasse attivamente al dialogo artistico contemporaneo mediante l’apporto di importanti contributi.

La mostra Dialoghi nasce da un primo progetto didattico con finalità espositive, che vede riattivarsi ufficialmente questa collaborazione, di fatto mai venuta meno. La Scuola di Pittura, caratterizzata dall’eterogeneità delle ricerche, è stata nuovamente chiamata a uscire dalle mura dell’Accademia per dialogare con una storica realtà artistica. Per gli studenti invitati a esporre, iscritti rispettivamente ai corsi di Disegno della professoressa Daniela Moro, di Pittura del professore Arcangelo Esposito e di Tecniche Pittoriche del professore Tetsuro Shimizu, tale progetto si è tradotto nell’opportunità di verificare le ricerche avviate durante le lezioni, finalizzando le loro

realizzazioni a un’esposizione nella nuova sede museale del Butti Contemporanea, attraverso l’elaborazione di una o più opere pensate come interventi site-specific, capaci di coniugare le principali tematiche dell’arte contemporanea con la cultura e l’arte locale.

In mostra l’installazione Senza titolo di Daria Mikhailova, le opere pittoriche Duomo di Mirella Jaworska, Loafe with me on the grass di Giovanni Pasini, Fantàsia di Davide Saibene, Paesaggio sacro di Pietro Tombini, Gli strumenti umani di Edoardo Viganò; i libri d’artista Sinestesie di Angelica Alessio e Pelle di Martina Bontempi; i disegni di Paolo Alfiero Ferrero Caia e le opere grafiche Pietra di Montagna e Sorgente di montagna realizzate da Jingwen.

D I A L O G H I

30 giugno 2024 – 21 luglio 2024

A cura di Veronica Zanardi

MUSEO BUTTI | CONTEMPORANEA, Viale Varese 4, Viggiù (VA)

Inaugurazione Domenica 30 giugno dalle ore 11.00

Orari Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 14.30-18.30; Domenica 14 – 18.30

(possibilità di prenotazione tramite sito: www.museiciviciviggiutesi.com)