Al rientro dalla vacanza in Italia con oltre 300 chili di salumi non dichiarati. Maxi multa in dogana

La settimana scorsa, martedì 11 giugno, poco prima delle 8 di mattina un SUV con targhe svizzere è stato fermato per un controllo dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in servizio al valico autostradale di Chiasso. A bordo del veicolo vi erano quattro persone di rientro da una vacanza trascorsa in Italia. Nel baule dell’auto, in mezzo alle valige, gli agenti hanno trovato 312 chili di salumeria, 10 litri di superalcolici e alimenti vari come carciofi e acciughe.

In un secondo momento, uno degli occupanti del SUV ha affermato che il carico era destinato al proprio esercizio pubblico con sede in Svizzera interna. L’UDSC infliggerà una multa di alcune migliaia di franchi a seguito dell’omessa dichiarazione della merce. La salumeria è stata posta sotto sequestro in attesa che vengano effettuati gli accertamenti necessari per verificare che sia stata rispettata la catena del freddo.

Si ricorda che fa parte del mandato dell’UDSC controllare merci, persone e mezzi di trasporto, in base all’analisi della situazione e dei rischi. Il programma di trasformazione DaziT mira a digitalizzare i processi dell’UDSC e a uniformare la formazione nelle tre aree di controllo. In futuro, l’UDSC sarà ancora più in grado di garantire la sicurezza globale alla frontiera per la popolazione, l’economia e lo Stato.