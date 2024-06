Al Rifugio della Valle, un angolo di montagna a Crosio

Un posticino sereno e accogliente dove si respira un clima familiare, è ciò che si trova appena varcata la porta del Rifugio della Valle. Situato in via IV Novembre a Crosio della Valle, il ristorante è la scelta giusta per chi cerca una pausa tranquilla a contatto col verde, magari per ristorarsi dopo una bella passeggiata sui sentieri della Val Bossa.

Galleria fotografica Il Rifugio della Valle 4 di 5

Aperto nel 2022, il Rifugio della Valle è nato con l’obiettivo di portare lo spirito di un vero alpeggio nel cuore del Varesotto. «Siamo appassionati di camminate e innamorati dello stile di vita montano – raccontano i gestori Ivan e Federica -. Abbiamo sempre avuto il sogno di gestire un rifugio, ma da quando la nostra famiglia si è allargata, abbiamo preferito prendere un’altra strada: riaprire il vecchio circolo di Crosio e trasformarlo in un rifugio a valle, conservando però la stessa atmosfera che si respira in montagna».

Il menu

Ivan e Federica nel loro ristorante

I piatti del Rifugio della Valle sono preparati con ingredienti di alta qualità, biologici e acquistati direttamente dai produttori. «Ogni mese – spiegano Ivan e Federica – scegliamo il nostro menu in base agli ingredienti migliori a disposizione nella stagione. Nel giro di due anni, non abbiamo mai proposto due volte lo stesso piatto». Il risultato: un menu breve, sempre nuovo e al giusto prezzo, composto quasi esclusivamente da portate vegetali e con un’attenzione particolare nei confronti degli ospiti con celiachia o allergie.

Il Rifugio della Valle rientra inoltre nell’alleanza dei ristoranti Slow Food: un patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e tutelare la biodiversità.

La tappa ideale per gli amanti delle passeggiate

Incastonato nel cuore della Val Bossa, il Rifugio della Valle è la pausa perfetta per chi vuole visitare le bellezze di quest’angolo di Varesotto, soprattutto durante la bella stagione. Vicino al ristorante si snoda infatti una grande rete di sentieri, che dalla piana di Vegonno ad Azzate permette di raggiungere a piedi o in bici Somma Lombardo e il Ticino.