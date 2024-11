Un mercatino di Natale a Crosio della Valle: tutto pronto per una giornata di magia

L’Associazione APS Pro Crosio, presieduta da Debora Bosetti, organizza il tradizionale Mercatino di Natale, che si terrà domenica 1 dicembre a Crosio della Valle. Un evento speciale per immergersi nella magia delle festività natalizie e vivere una giornata all’insegna di divertimento e della tradizione. (nella foto l’edizione dello scorso anno)

Il programma è ricco e pensato per grandi e piccini. Dalle ore 14:30 alle 16:30 ci sarà animazione per bambini, con momenti di gioco, intrattenimento e laboratori creativi per regalare sorrisi ai più piccoli. Alle ore 16:15 farà il suo ingresso Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine e portare un pizzico di magia natalizia. A seguire, alle ore 17:00, sarà il momento dell’accensione del grande albero di Natale, un’occasione simbolica e suggestiva che darà ufficialmente il via alle festività.

Non mancheranno le delizie gastronomiche: allo stand gastronomico sarà possibile assaporare prelibatezze locali e riscaldarsi con il tradizionale vin brulé, perfetto per combattere il freddo invernale.