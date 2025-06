Trattori protagonisti a Crosio della Valle, torna il “Raduno in Valle”

Motori rombanti, passione per la terra e tanta voglia di stare insieme: questi gli ingredienti del “Raduno Trattori in Valle 2025”, in programma domenica 15 giugno a Crosio della Valle. L’evento, organizzato da APS Crosio, è diventato un appuntamento fisso per appassionati, agricoltori e curiosi.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9:30, con il ritrovo dei trattori presso il Comune. Alle 10:45 si terrà la sfilata con benedizione dei mezzi, uno dei momenti più suggestivi della manifestazione. A seguire, alle 12:00, spazio alle premiazioni per il trattore più bello, più grosso e più vecchio.

Per tutta la giornata sarà attivo uno stand gastronomico, con possibilità di pranzare in loco. L’area sarà attrezzata anche con gonfiabili e i più piccoli potranno fare un giro in pony.

La quota di iscrizione per i trattoristi è di 15 euro e comprende un gadget, mezza bottiglietta d’acqua, un panino con salamella e patatine.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Debora Bosetti al numero 346 9522126.